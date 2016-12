27.09.2016 | News "HR Night 2016"

Netzwerkparty für Personaler in der Kölner "Wolkenburg"

Bild: Wolkenburg

Die "HR Night" geht in die zweite Runde: Die Netzwerk-Party für Personaler findet am 18. Oktober in der Event-Location "Wolkenburg" in Köln statt - unmittelbar im Anschluss an den ersten Messetag der "Zukunft Personal".mehr