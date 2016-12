04.03.2014 | News Projekt

Erstes Hampton by Hilton Hotel in Frankfurt

Bild: GBI AG

Nach den Hampton by Hilton Hotels in Nürnberg und Hamburg soll jetzt ein Projekt in Frankfurt am Main realisiert werden. Es wird betrieben von der Foremost Gruppe und entwickelt von der GBI AG. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer 2015 geplant.