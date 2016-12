07.09.2016 | News Veranstaltungskalender

3. Big-Data-Konferenz (10.11.2016)

Bild: Haufe Online Redaktion

Unter dem Motto "The Digital Transformation of Industries and Enterprises and your Journey into the Second Machine Age" findet die 3. Big-Data-Konferenz am 10. November 2016 in Stuttgart statt. Im Mittelpunkt stehen Konzepte und Praxisberichte, wie Unternehmen ihre digitalen Projekte und strategischen Initiativen frühzeitig informiert und gut vorbereitet antreten und damit schneller bessere Ergebnisse erzielen können.mehr