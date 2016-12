25.06.2013 | News Online-Honorarvereinbarung

Gebührenvereinbarung zwischen Anwalt und Mandant kommt auch per E-Mail zustande

Eine Vereinbarung über die Vergütung bedarf der Textform. So steht es in § 3a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Dem Landgericht Görlitz reicht insoweit die unterschriftslose Übermittlung von Angebot und Annahme per E-Mail aus.mehr