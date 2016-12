25.02.2016 | News Pandion

Hochhaus-Markt: Frankfurt hat den höchsten Wohnturm, Hamburg den teuersten

Bild: MEV Verlag GmbH

In Deutschland entstehen bis 2018 rund 9.770 Wohnungen in 79 Hochhäusern. 93 Prozent der Wohnungen werden in den sieben A-Städten gebaut. Dabei hat Frankfurt am Main den höchsten Wohnturm und Hamburg den teuersten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Bulwiengesa im Auftrag der Pandion AG. In den 13 untersuchten B-Städten entstehen demnach insgesamt 690 Hochhauswohnungen.mehr