20.06.2013 | News Knigge am Arbeitsplatz

Verbotene und empfohlene Sommerkleidung im Büro

Bild: Veer

Flip-Flops, Kleidchen, Sonnenbrille: Diese Sachen tragen die meisten im Hochsommer gerne. Doch was in der Freizeit erlaubt ist, geht im Büro nicht immer. Knigge- und Modeexperten sagen, was im Sommer im Büro akzeptiert ist und was nicht.mehr