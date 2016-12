23.02.2016 | News Europace

Preise für Eigentumswohnungen steigen um rund zwei Prozent

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Zuletzt waren die Preise für Bestandsimmobilien über zwei Monate gefallen. Im Dezember 2015 stiegen sie im Vergleich zum Vormonat wieder leicht um 0,23 Prozent. Dennoch bleibt der Zuwachs in diesem Segment der geringste in der aktuellen Auswertung des Europace Hauspreisindex EPX. Eigentumswohnungen legen mit einem Plus von 2,19 Prozent am stärksten zu.mehr