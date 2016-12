15.12.2015 | News Europace

EPX: Preise für Bestandshäuser sinken im November erneut

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Im Oktober sanken die Preise für Bestandsimmobilien zum ersten Mal in diesem Jahr um 1,23 Prozent verglichen mit September. Im November gingen sie erneut minimal um 0,05 Prozent zurück. Das zeigt der Hauspreis-Index EPX der Europace AG. In allen anderen Segmenten stiegen die Preise leicht. Der Gesamtindex verzeichnet ein Plus von 0,34 Prozent auf 122,49 Punkte.mehr