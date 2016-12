27.02.2013 | News Mecklenburg-Vorpommern

Koalitionsausschuss berät über Hilfen für Kommunen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns sind in Finanznot. Die Kreisreform ist bislang teurer als gedacht, die Schuldenberge wachsen immer weiter. Die Landesregierung hat daraufhin 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt, die CDU will nun sogar 155 Millionen.mehr