Städteranking: Hamburg belegt den fünften Platz in Europa

Bild: YouTube

Hamburg ist mit 1,8 Millionen Einwohnern für internationale Investoren einer der attraktivsten Standorte in Europa. Dies ist ein Ergebnis des „European Cities and Regions of the Future 2016/2017“-Rankings, das 481 europäische Städte und Regionen bewertete.mehr