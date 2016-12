01.10.2013 | Serie Guerilla-Marketing

Rechtliche Fallstricke des Guerilla-Marketings

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Nicht selten bewegen sich Guerilla-Marketer in rechtlichen Grauzonen, manchmal überschreiten sie die Gesetzesgrenzen sogar bewusst. Was man darf und was nicht, hat sich in den letzten Jahren bei vielen Guerilla-Marketing-Methoden aber herauskristallisiert – und zwar sowohl im Internet als auch an öffentlichen Plätzen.mehr