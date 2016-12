30.09.2013 | Top-Thema

Gruppendynamik im Unternehmen

Bild: Haufe Online Redaktion

Im Sport sind gruppendynamische Effekte oft sehr explizit zu beobachten. So zum Beispiel, wenn in einem Team plötzlich nichts mehr läuft, weil sich die Sportler gegenseitig mit ihrer Verunsicherung anstecken. Auch in Unternehmen sind solche Effekte zu beobachten. Wir stellen sie im Top-Thema vor.mehr