03.11.2016 | News Empirica

Gefahr einer Immobilienblase in acht von zwölf Großstädten weiterhin "eher hoch"

Bild: Dieter Schütz

Gegenüber dem Vorquartal ist der Blasenindex von Empirica im dritten Quartal 2016 noch einmal um 0,01 Prozentpunkte gestiegen. Wie im zweiten Quartal indiziert Empirica auch jetzt für acht von zwölf untersuchten Großstädten eine „eher hohe“ Gefahr einer Immobilienblase, vor drei Jahren waren nur zwei Städte betroffen. In Essen ist die Gefahr „mäßig hoch", in Dresden und Leipzig „gering“ und in Dortmund sogar „sehr gering“. mehr