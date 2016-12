11.11.2015 | News Unternehmen

Bilfinger Real Estate berät Immofinanz bei Großprojekten

Bild: Bilfinger Real Estate

Der Immobiliendienstleister Bilfinger Real Estate berät die Immofinanz baubegleitend bei Großprojekten in Deutschland. Bereits beauftragt ist Bilfinger mit der Unterstützung bei vier Projekten in Nordrhein-Westfalen: beim „Gerling Quartier“ in Köln, dem Bürokomplex „Float“ und dem Geschäftshaus „Carlsquartier“ in Düsseldorf sowie dem Cluster Produktionstechnik auf dem Campus der RWTH Aachen.mehr