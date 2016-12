06.02.2013 | News Ortungsdaten

Facebook sorgt für neuen Ärger

Bild: Facebook, Inc.

Neuer Ärger zwischen Facebook und den Datenschützern ist absehbar: Das Online-Netzwerk will angeblich mit einer neuen App ständig auf den Aufenthaltsort der Nutzer zugreifen. Sie würden so ihre Freunde in ihrer Umgebung sehen und Facebook bekäme wertvolle Daten.mehr