30.12.2013 | News Das nächste "große Ding"

Duell von Computer-Brille gegen Daten-Uhr

Bild: Google

"Wearable Computer", also in Alltagsdingen integrierte Computer-Anwendungen, könnten das "nächste große Ding" der Branche werden. Der Startschuss ist bereits gefallen. Es tritt an: Computer-Brille gegen Daten-Uhr. Aber das ist erst der Anfang.mehr