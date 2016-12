Gewerbliche Nutzung

19.10.2016 | News IVD-Preisspiegel Wohneigentum

Studie: Immobilienpreise steigen in Frankfurt erneut um 19 Prozent

Bild: YouTube

In Frankfurt am Main sind im zweiten und dritten Quartal 2016 die höchsten Preissprünge unter den zehn größten deutschen Städten registriert worden. Eigentumswohnungen im Bestand mit mittlerem Wohnwert haben sich laut einer Studie des Immobilienverbands IVD noch einmal um knapp 19 Prozent auf durchschnittlich 2.200 Euro pro Quadratmeter verteuert. Die Stadt liege damit noch vor Köln (plus 15) und Stuttgart (plus 11,3).mehr