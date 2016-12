14.07.2016 | News Projekt

Four Parx komplettiert Logistik- und Gewerbepark Dietzenbach

Bild: Copyright: Jens Hauer info@jenshauer.de

Der Projektentwickler Four Parx hat mit den Bauarbeiten am neuen Logistik- und Gewerbepark in Dietzenbach begonnen. Auf einem Areal von insgesamt 49.400 Quadratmetern entstehen rund 25.000 Quadratmeter Hallenflächen. Mieter der beiden Gebäude sind Storopack beziehungsweise Toom.mehr