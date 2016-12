06.10.2016 | News Expo Real

CG Gruppe AG will in den kommenden Jahren 3,9 Milliarden Euro investieren

Bild: Messe München

Die CG Gruppe AG hat auf der Immobilienmesse Expo Real drei neue Projekte vorgestellt, in Hamburg, Düsseldorf und Köln. Bis 2018, so kündigte der Projektentwickler an, sollen bundesweit Investitionen von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro getätigt werden, in den nächsten fünf bis sieben Jahren 3,9 Milliarden Euro.