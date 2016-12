02.12.2015 | News Gewalt am Arbeitsplatz

Da tritt sie auf - so lässt sie sich verhindern

In manchen Branchen entsteht Gewalt am Arbeitsplatz durch die Menschen, für die man sich beruflich einsetzt. Gemeint ist damit etwa die Reklamation eines Kunden, die zur Verbalattacke wird oder die Situation, wenn ein verwirrter Patient um sich schlägt. Wo tritt Gewalt am Arbeitsplatz noch auf und wie lässt sie sich verhindern?mehr