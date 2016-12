Geschäftshaus

01.12.2016 | News Märkte

Einzelhandelsimmobilien: Warum und wo es sich lohnt, in Bestandsobjekte zu investieren

Bild: Haufe Online Redaktion

Bestandsimmobilien haftet oft der Makel des Zweitklassigen an. Diese Sichtweise könnte sich bei Handelsimmobilien als kurzsichtig erweisen, sagt Torsten C. Wesch, Geschäftsführer des Redos Institutional GmbH. Im aktuellen Redos-Marktreport sind die Vorzüge von Investitionen in Bestandsobjekte zusammengefasst. Kurz gesagt: Das Gebrauchte ist besser, als es auf den ersten Blick aussieht, das fängt bei der gesicherten Marktposition an.