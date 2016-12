11.07.2016 | News Personalie

Tucovic in Immofinanz-Geschäftsführung berufen

Bild: Immofinanz

Robert Tucovic (48) wurde als "Country Manager Finance & Support" in die Geschäftsführung von Immofinanz berufen. Er ist in dieser Position an der Seite des operativen Geschäftsführers Till A. Diekmann für das Deutschland-Geschäft der Immofinanz verantwortlich.mehr