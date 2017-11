10.10.2014 | Serie Stuttgarter Controller-Forum 2014

Integrated Reporting: Eine Reise in die Zukunft der externen Unternehmensberichterstattung

Bild: Horváth & Partner GmbH

Insbesondere seit der Veröffentlichung des Rahmenkonzepts durch das International Integrated Reporting Council (IIRC) in 2013 hat die integrierte Berichterstattung in eine hohe Aufmerksamkeit erlangt. SAP ist eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das einen Integrated Report veröffentlicht hat.mehr