Bessere Karrierechancen für Frauen in der Türkei

Der Anteil weiblicher Führungskräfte ist in der Türkei höher als in einigen westlichen Ländern, obwohl die allgemeine Erwerbsbeteiligung von Frauen unterdurchschnittlich ist. Warum das so ist, wurde jetzt im Rahmen einer Forschungsarbeit untersucht.mehr