04.05.2015 | News Michael Page

Deutschlands Immobilienexperten weltweit in den Gehalts-Top 5

Bild: Haufe Online Redaktion

Beschäftigte in der deutschen Immobilienbranche kommen mit ihren Gehältern in die weltweiten Top 5. Zu diesem Ergebnis kommt ein Report der Personalberatung Michael Page. Die am besten bezahlten Immobilienjobs gibt es in den Ländern des Nahen Ostens. Aber auch Australien und Neuseeland locken deutsche Fachleute mit hohen Gehältern.mehr