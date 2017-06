18.06.2014 | News BGH

Kopplung des Gaspreises an die Preisentwicklung zwischen Unternehmern zulässig

Bild: Haufe Online Redaktion

Sogenannte „HEL-Klauseln“, mit denen in Gaslieferverträgen der Preis für die Lieferung des Gases an die Preisentwicklung für leichtes Heizöl gekoppelt wird, waren in Gaslieferverträgen weit verbreitet, bis der BGH 2010 diese Klauseln in Verbraucherverträgen für unwirksam erklärte. Dies hatte große Rechtsunsicherheit auch im unternehmerischen Bereich zur Folge. Die aktuellen Entscheidungen des BGH stellen nun wieder Rechtssicherheit her.mehr