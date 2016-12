04.04.2014 | News acquisa-Umfrage

Beratung bei Gartenbedarf zentral

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Das eigene Fleckchen Grün möchten die meisten Deutschen nicht missen. Und um das kleine oder große Glück zu hegen, zieht es die Kunden in die Gartenfachmärkte und in den Baumarkt. Worauf Kunden beim Kauf ihrer Gartenprodukte achten, hat das Kölner Unternehmen "Die Gefährten" in Kooperation mit acquisa herausgefunden.mehr