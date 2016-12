15.09.2014 | News Fondsgebundene Lebensversicherung

Bedeutet ein Worst-Case-Szenario einer Kapitalanlage eine entsprechende Garantie?

Darf ein Anlageergebnis noch schlechter sein, als vom Versicherer in einem „Worst-Case-Szenario“ dargestellt? Ein Anleger, der in eine fondsgebundene Lebensversicherung investierte, sah in der Darstellung eine Garantie. Als es schlechter lief, wollte er sein Geld zurück. Zu Recht?mehr