17.06.2016 | News Fußball-EM

Was ist am Arbeitsplatz erlaubt?

Bild: Michael Bamberger

Noch bis zum 10. Juli jubeln die europäischen Fußballfans. Doch vor allem die Nachmittagsspiele fallen bei den meisten Beschäftigten in die reguläre Arbeitszeit. Und manch einer würde am liebsten den ganzen Tag im Trikot rumlaufen. Was ist am Arbeitsplatz erlaubt?mehr