Whitepaper

Umbruch in der Chefetage

Bild: Haufe Online Redaktion

„Stärke liegt in Unterschieden, nicht in Ähnlichkeiten.“ (Stephen R. Covey) Erfahren Sie im kostenlosen Whitepaper, wie Sie sich mit einem grundlegend neuen Rollenverständnis der Stärken des Anderen bewusst werden und die Unterschiede komplementär nutzen. Nur so lässt sich der Weg in die Next Society erfolgreich beschreiten.mehr