17.11.2015 | News Wiedereinsetzung

Rechtsanwalt muss mit Empfangsbekenntnis bei Fristsache sorgfältig umgehen

Bild: Haufe Online Redaktion

Ein Empfangsbekenntnis über fristauslösende gerichtliche Entscheidungen darf erst unterzeichnet und an das Gericht zurückgesandt werden, wenn in den Handakten des Prozessbevollmächtigten die Frist festgehalten wurde und dort vermerkt ist, dass die Frist im Fristenkalender notiert worden ist. So will es das OVG Bautzen.mehr