22.12.2015 | News Frauenförderung

Der Teilzeit-Manager als Vorbild

Bild: PhotoAlto

Um endlich mehr Frauen den Weg in die Führungsetagen zu ebnen, braucht es nach Ansicht der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) einen Kulturwandel in den Unternehmen. Männliche Führungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie selbst etwa in Teilzeit arbeiten, heißt es in einer in München veröffentlichen BCG-Studie. Flexiblere Arbeitszeiten sollten Frauen dauerhaft an das Unternehmen binden.mehr