08.10.2013 | News Arbeitsplatz

Atmosphäre ist Frauen am wichtigsten

Bild: PhotoAlto

Was ist Männern und Frauen am Arbeitsplatz am wichtigsten? Laut einer Studie der TU München legen Frauen am meisten Wert auf die Atmosphäre am Arbeitsplatz, während Männern die Karriere am wichtigsten ist. Auch bei den avisierten Führungspositionen gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.mehr