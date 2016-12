16.12.2014 | News Bundesregierung

Entlastung des Mittelstands und Förderung für Gründer

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Bundesregierung will die mittelständische Wirtschaft von der Bürokratie entlasten und zugleich Unternehmensgründer mehr fördern. Hierzu hat das Bundeskabinett 21 Maßnahmen beschlossen, die in 2015 in ein Artikelgesetz einfließen sollen.mehr