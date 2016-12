14.07.2016 | News Transaktion

Düsseldorf: Cornerstone investiert in „Büropark am Flughafen“

Bild: Cornerstone

Cornerstone Deutschland hat sich als Co-Investor am Erwerb des „Büroparks am Flughafen“ in Düsseldorf durch den "Real Assets Global Opportunity Fund" beteiligt. Verkäufer der Immobilie sind die Varia-Bau AG & Co. KG und die Parsevalstraße GmbH & Co. KG.mehr