22.11.2016 | News Arbeiten 4.0

Öffnung des Arbeitszeitgesetzes: Nahles plant Experimentierphase

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will flexibleres Arbeiten in Deutschland erleichtern. Dazu plant sie eine Öffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz. Allerdings zunächst in Form eine Experimentierphase: zwei Jahre befristet, wissenschaftlich begleitet und tarifvertraglich abgesichert.