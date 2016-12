09.08.2016 | News A.T. Kearney-Studie

Ohne digitales CRM verschenken Banken bis zu 40 Milliarden Euro Umsatz

Bild: Corbis

Rund 20 Milliarden Euro haben Europas Banken in den letzten 20 Jahren in CRM-Technologien investiert. Der Ertrag? Er könnte deutlich besser sein, besagt die Studie "Cultivating the Customer Relationship in Banking“ von A.T. Kearney.mehr