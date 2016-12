13.05.2016 | News EU-Regeln

Schärfere Strafen für Marktmissbrauch und Insiderhandel

Bild: Haufe Online Redaktion

Marktmissbrauch und Insiderhandel mit Finanzprodukten werden in Europa künftig einheitlich geahndet und deutlich schärfer bestraft. Nach dem Bundestag billigte am Freitag auch der Bundesrat in Berlin ein Gesetz, mit dem entsprechende EU-Vorgaben von Juli an auch in Deutschland gelten sollen.mehr