13.08.2012 | News Immobilienfinanzierung

Aareal Bank rechnet trotz Finanzkrise mit stabilem Ergebnis

Bild: Aareal Bank

Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank setzt sich von der schlechten Stimmung in der Finanzbranche ab. Analysten rechnen für das 2. Quartal 2012 mit einem weitgehend stabilen Ergebnis. In der zweiten Jahreshälfte will die im MDax notierte Gesellschaft wieder stärker aufdrehen.