05.06.2012 | News Bundesfinanzministerium

Schärfere Regeln für "Grauen Kapitalmarkt" in Kraft getreten

Bild: Haufe Online Redaktion

Anleger sind künftig besser vor unseriösen Angeboten am "Grauen Kapitalmarkt" geschützt. Mit dem am Freitag in Kraft getretenen Vermögensanlagegesetz werden die Rechte der Verbraucher gegenüber Anbietern sogenannter Graumarktprodukte erheblich gestärkt, teilte das Bundesfinanzministerium mit.mehr