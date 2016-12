09.03.2015 | News Studie

Für die Industrie 4.0 fehlt es an Fachkräften

Bild: Bosch Deutschland

Die Arbeitswelt in Deutschland ist auf eine vernetzte Produktion (Industrie 4.0) nicht vorbereitet. In knapp jedem zweiten Unternehmen fehlt es heute schon an Fachkräften, die mit IT-Wissen plus Fertigungs-Know-how die vierte industrielle Revolution gestalten könnten.mehr