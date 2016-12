18.09.2015 | News Mediennutzung

Mediennutzung: Fernsehen und Radio vorn, Internet auf Platz drei

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Sachen Mediennutzung behaupten sich Radio und Fernsehen als meistgenutzte Medien in Deutschland. Dahinter folgen Internet und Tageszeitung. So das Ergebnis der ARD/ZDF Langzeitstudie "Massenkommunikation".mehr