08.08.2016 | News Mietrecht

Mieterhöhung ist kein Fernabsatzgeschäft

Bild: Haufe Online Redaktion

Es liegt kein Fernabsatzgeschäft vor, wenn der Vermieter per Brief die Zustimmung zu einer Mieterhöhung verlangt und der Mieter diese ebenfalls per Brief erteilt. Der Mieter kann daher seine Zustimmung zur Mieterhöhung nicht unter Berufung auf die Vorschriften zum Fernabsatzgeschäft widerrufenmehr