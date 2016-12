02.03.2016 | News Beamtenrecht

Lehrer verliert nach langer vorsätzlicher Fehlzeit Beamtenstatus

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Bleibt ein dienstfähiger Beamter über einen Zeitraum von mehreren Monaten vorsätzlich ohne Genehmigung dem Dienst fern, so führt dies in der Regel zu seiner Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz.mehr