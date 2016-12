14.03.2016 | News Kundenkommunikation

Unternehmen bevorzugen Fax gegenüber Social Media

Bild: Bitkom

Die externe und interne Kommunikation in deutschen Unternehmen in Deutschland findet noch sehr oft per Faxgerät und nicht online statt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Bitkom hervor. Demnach sind deutsche Unternehmen immer noch nicht wirklich bereit, den Schritt in eine digitalisierte Welt zu machen.mehr