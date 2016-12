15.05.2014 | News Führungswechsel in Familienunternehmen

Externe Manager bevorzugt, interne Nachfolge geplant

Bild: Haufe Online Redaktion

In vielen Familienunternehmen steht in Deutschland in den kommenden Jahren ein Führungswechsel bevor. Viele setzen dabei auf Nachfolger aus der eigenen Familie – doch das halten viele Entscheider in Familienunternehmen nicht für die beste Lösung, wie eine Studie zeigt.mehr