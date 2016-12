Fachanwaltsordnung

02.08.2012 | News Es war einmal

Widerruf der Fachanwaltsbezeichnung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Einmal Fachanwalt, immer Fachanwalt - so einfach ist das nicht. Die BRAO knüpft das Führen der Fachanwaltsbezeichnung an strenge Voraussetzungen. Hierzu gehört die Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Die unterlassene Fortbildung kann zum Entzug der Fachanwaltsbezeichnung führen.mehr