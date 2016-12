24.02.2015 | News Explosionsgefahr

Deo lässt Auto explodieren

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Wer denkt schon an so was: Sich frisch machen, kann ganz schön gefährlich sein. Zwei junge Frauen mussten dies schmerzhaft erfahren. Mit Brandverletzungen wurden sie ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein Gas-Luftgemisch in ihrem Auto explodiert war.mehr