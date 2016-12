04.07.2012 | News Expansion

Invesco Real Estate stärkt Präsenz in Luxemburg

Bild: Klaus-Uwe Gerhardt

Invesco Real Estate (IRE) stärkt seine Präsenz in Luxemburg mit der Einstellung von sieben neuen Mitarbeitern und dem Umzug in neue, größere Geschäftsräume in der Avenue JF Kennedy.mehr