03.05.2016 | News RICS

Gewerbeimmobilienmarkt Europa: Investoren bevorzugen nach wie vor Deutschland

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das Investoreninteresse wächst in den meisten europäischen Märkten für Gewerbeimmobilien weiter. Deutschland liegt dabei das zweite Quartal in Folge ganz vorne. Das ist ein Ergebnis des RICS Global Commercial Property Monitor für das erste Quartal 2016. Die Investorennachfrage stieg in allen Segmenten an, am stärksten legte sie bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien zu.mehr